LAZIO, I convocati per stasera: sono out 4 giocatori

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro la Fiorentina (fischio d'inizio all'Olimpico alle ore 20:45). C'è Rovella. Assente ovviamente Nuno Tavares, che ha riportato un trauma distrattivo all'adduttore lungo della coscia sinistra (sarà out per due settimane), oltre a Patric, Vecino e Lazzari. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.