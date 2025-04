La Fiorentina non ha dubbi su Fagioli: Europa o no, il prossimo anno si ripartirà da lui

Nicolò Fagioli ha stregato tutti in casa Fiorentina. Raffaele Palladino in primis, ma anche tifosi e non solo. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riparte da un'azione avvenuta all'89' di Milan-Fiorentina, quando il numero quarantaquattro riceve una sponda da Kean e aziona con un tocco raffinato Dodo, che segna al volo (rete annullata per fuorigioco). Rimane il gesto poetico dell'ex Juventus, che accarezza un pallone con una classe da centrocampista raro.

Colpi di altissima classe, alla Luka Modric, un nome accostato a Fagioli per la prima volta da Massimiliano Allegri. Il classe 2001 sarà un punto fermo per il futuro, conferma il Corriere. Perché ha convinto tutti come detto, soprattutto la società. La Fiorentina ha già deciso di riscattarlo (a 13,5 milioni, come da accordo, più 2,5 di prestito oneroso e 3 eventuali di bonus). Anche se l'obbligo scatterebbe formalmente alla qualificazione europea, il club non ha dubbi. Fagioli rimarrà a Firenze, dove ha trovato l'ambiente giusto per rinascere.