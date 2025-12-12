FirenzeViola
Udinese, contro i viola mancheranno due giocatori per la Coppa d'Africa
FirenzeViola.it
In vista della gara di campionato contro la Fiorentina, l'Udinese dovrà fare a meno di alcuni giocatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa. Il torneo inizierà il 21 dicembre, proprio il giorno della sfida tra i viola e bianconeri all'Artemio Franchi, e finirà il 18 gennaio. I friulani potranno contare sul portiere Maduka Okoye, non convocato dalla sua Nigeria, mentre mancherà il centrocampista Rui Modesto, chiamato dall'Angola.
Stesso discorso per l'attaccante Vakoun Bayo, voluto dalla Costa d'Avorio per la competizione africana. Il difensore Jordan Zemura invece non è stato convocato dallo Zimbabwe, in quanto alle prese con una lesione al flessore della coscia destra.
Pubblicità
Primo Piano
Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercatodi Luca Calamai
Le più lette
1 Tracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
Copertina
FirenzeViola"Non abbiamo esterni", ma è davvero così? Vanoli, l'equivoco sulle fasce e la mentalità operaia
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com