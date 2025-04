L'assessora Perini sul Franchi: "Complicato calcolare i nuovi costi. Attendiamo la variante del progetto"

L'assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, è intervenuta al "Question Time" nel corso del Consiglio Comunqle di oggi, rispondendo così ad alcune domande sui lavori del Franchi: "Perché la sindaca è andata al Viola Park e non ha ricevuto la Fiorentina a Palazzo Vecchio? Sono molto contenta di quello che sta accadendo e mi focalizzo su questo. Sono stati fatti diversi incontri anche nella sede di Palazzo Vecchio, l'ultimo incontro è stato fatto al Viola Park per determinate circostanze ma questo non è importante. L'importante è quanto si sono dette le due parti in causa, mi sembra che ci sia un buon dialogo che sta andando avanti e credo che la strada sta andando avanti bene".

Poi rispondendo a proposito della variante del progetto e dei costi previsti per il completamento dei lavori: "I costi verranno definiti quando verrà approvata la variante che è attualmente in corso di redazione, che una volta ultimata ci darà modo quali saranno realmente i costi. Una volta completata a progettazione esecutiva di tutto l'intervento potremmo capire quali saranno i costi e l'importo mancante potrà essere definito solo quando saranno definiti i costi dell'intero intervento. Ad oggi è molto complesso dare dei numeri perché in questo momento i nostri uffici, insieme ad Arup, stanno lavorando alla variante che vuol dire cambiare anche le stime. Quando questa variante sarà ultimata sarà mia cura insieme alla sindaca, poterne parlare per capire i cambiamenti che sono stati previsti".



Infine, rispondendo a un'altra domanda a proposito della presentazione della variante dei lavori per il Franchi: "Gli elaborati relativi alla variante al progetto definitivo, necessari per la conferenza dei servizi sono già stati consegnati e la conferenza stessa è in corso. Gli elaborati necessari alla variante al contratto in essere sono in via di ultimazione e la data finale di riqualificazione dello stadio potrà essere definita con maggiore dettaglio dopo l'approvazione della variante in corso di definizione. Il famoso tavolo della Prefettura ha detto una cosa semplice: non c'erano altri posti possibili per far disputare le partite della Fiorentina e visto come sta andando la squadra in questa stagione siamo molto contenti di questo".