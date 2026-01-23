FirenzeViola Fiorentina-Cagliari, oltre 20mila spettatori allo stadio Franchi. 300 tifosi ospiti

Domani alle 18 si gioca Fiorentina-Cagliari e il Franchi si prepara ad abbracciare la squadra (e nel caso riesca ad arrivare in tempo anche la famiglia Commisso) dopo la scomparsa del presidente per la prima volta in casa. Inoltre la s rossoblù viene considerata anche una sfida salvezza a tutti gli effetti. Per questo sono già oltre 20mila i tifosi attesi allo stadio per la partita a sostenere la squadra dopo la vittoria di Bologna anche nel segno di Davide Astori capitano di entrambe le squadre. 300 invece i tifosi del Cagliari.