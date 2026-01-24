Fiorentina, Diogo Leite e Becao i nomi per la difesa. Si allontana Niakate

La finestra invernale di calciomercato entra nella sua fase decisiva: resta poco più di una settimana per chiudere le operazioni. La Fiorentina si muove con l’obiettivo di consegnare a Paolo Vanoli un difensore centrale, preferibilmente mancino o comunque con esperienza, adatto alla linea a quattro adottata stabilmente nell’ultimo periodo. Tramontata la pista che portava a Diego Coppola, ormai in orbita Paris FC, il casting resta aperto e continua a ruotare attorno ai nomi di Diogo Leite e Rodrigo Becao. Tuttavia, negli ambienti viola prende corpo l’idea che la dirigenza stia lavorando sotto traccia su un profilo finora mai emerso, forse proveniente da un campionato estero.

Da escludere, invece, la candidatura di Sikou Niakaté: il Braga insiste per inserire l’obbligo di riscatto in caso di prestito, formula che non convince la Fiorentina, ferma sulla proposta del semplice diritto. Un braccio di ferro che ha raffreddato sensibilmente la trattativa. Lo riporta il Corriere dello Sport