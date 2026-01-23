La Roma su Fortini, ma la richiesta viola è alta. Massara valuta altri tre profili

Non c'è solo Niccolò Fortini sul taccuino della Roma. A fare il punto della situazione è TMW, spiegando che la dirigenza giallorossa sta cercando rinforzi sulle fasce per Gasperini, col classe 2006 della Fiorentina che risulta in cima alle preferenze. Nei giorni scorsi al Viola Park è arrivata una prima offerta da 7 milioni più bonus, ma il club della famiglia Commisso valuta il cartellino del giocatore almeno 15 milioni, che dalle parti di Trigoria sono ritenuti un po' troppi.

Ecco quindi che la Roma sta valutando anche altri profili alternativi a Fortini. Tra questi c'è Moller Wolfe del Wolverhampton, ma anche Joaquin Seys del Club Brugge. E poi, un altro profilo reputato molto interessante dal ds Massara, è quello di Dayann Methalie, calciatore francese classe 2006. Ha un contratto con la società transalpina valido fino al 2030 ed è molto apprezzato in Premier League, soprattutto dal Newcastle.