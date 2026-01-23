Calciomercato CSC Flash: il Genoa piomba su Sabiri. Dodo piace al Galatasaray

Torna l'appuntamento del tardo pomeriggio con "Chi si compra? Flash" con gli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina, con particolare attenzione alle uscite:

Sabiri

Il prossimo giocatore in uscita è Abdel Sabiri che nelle ultime ore avrebbe avuto l'interessamento del Genoa; per il giocatore sarebbe un ritorno in Liguria dopo l'esperienza alla Sampdoria.

Dodo

Occhio anche a Dodo che piace in Turchia, al Galatasaray, ma la Fiorentina lo avrebbe bloccato almeno per questa sessione di mercato, poi se ne parlerà in estate se non dovesse arrivare il rinnovo.

Ranieri

Infine attenzione anche a Luca Ranieri che potrebbe essere in uscita e in quel caso la Fiorentina dovrebbe trovare un altro difensore (oltre quello già atteso) per sostituirlo. I nomi nell'elenco restano i soliti.