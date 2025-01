KOUAME, Domani possibile chiusura con l'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Giornate di mercato invernale molto intense quelle attuali per la Fiorentina, sia in entrata che in uscita. E su questo secondo fronte tiene sicuramente banco la possibile cessione di Comuzzo al Napoli ma il giovane difensore classe 2005 non è l'unico calciatore dei viola vicino a cambiare casacca.

C'è infatti da tanti giorni che può portare Kouame all'Empoli

Una traccia di mercato, quella di Kouame con destinazione Empoli, che vi abbiamo raccontato negli ultimi tempi e che nella giornata di domani può trovare il suo definitivo compimento, anche grazie alla volontà dell'attaccante classe 1997 della nazionale ivoriana, che in caso di impossibilità di addio a titolo definitivo preferirebbe a quel punto una destinazione come Empoli che gli permetterebbe di non spostare neppure la residenza da Firenze, dove si trova attualmente.

I dettagli del trasferimento di Kouame dalla Fiorentina all'Empoli

La formula con cui si dovrebbe chiudere il trasferimento di Christian Kouame dalla Fiorentina ai corregionali dell'Empoli è quella del prestito secco, nella giornata di domani sono attesi i contatti decisivi per chiudere l'affare. Non ha infatti ancora preso consistenza la possibile pista spagnola rappresentata dal Leganes (che può muoversi solo a titolo definitivo), così come sembrano in seconda fila le alternative della nostra Serie A, Cagliari su tutte.