Kean sicuro: "Il gol ci fa capire che possiamo salvarci. Firenze, usciamone insieme!"

Moise Kean, autore del gol che ha deciso la sfida tra Fiorentina e Cremonese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Dazn nel post partita: "Il gol nel finale ti fa capire che ci si può sempre salvare, si deve essere sempre positvi. Ora testa alla Lazio. A nessuno piace stare in quel posto (ultimi in classifica ndr.), soprattutto a una società come la Fiorentina e ovviamente a noi. Ora lavorerermo sempre di più per uscire dalla situazione. Voci sulla sua assenza in settimana? Sincero non ho sentito nessuna voce, ero concentrato su quello che stavo facendo.

Era importante liberare la testa una volta tornato in campo, ho portato energia. Nell'abbraccio finale c'era tanto fuoco, è la cosa che il mister ci trasmette. È un ottimo allenatore. Futuro? Per usicre serve essere insieme e uniti. Sono sicuro che una città come Firenze può dare tanto, possiamo fare grandissime cose".