Kean rammaricato: "Non sfruttato le occasioni: in Germania alla pari"

Al termine della sconfitta per 2-1 patita a San Siro contro la Germania, ai microfoni di Rai Sport ha preso la parola il centravanti dell’Italia e della Fiorentina Moise Kean, partito dall’inizio e rimasto in campo 83’: “L’infortunio di Calafiori? Speriamo di riaverlo già per la prossima gara, ci teniamo tanto a lui. La mia partita? Per me contava dare una mano alla squadra ma non ho sfruttato al meglio le occasioni che ho avuto, anche perché il portiere ha fatto delle grandi parate. Una su di me e una su Raspadori.

Loro sono molto solidi, è vero, ma noi potevamo difendere meglio. Rimaniamo però una buona squadra e sono convinto che andremo in Germania per giocarcela domenica”.