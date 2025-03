Dagli inviati Kean mette il punto esclamativo: lavora il pallone e trafigge Dragowski per il 3-0!

Moise Kean mette il punto esclamativo sulla gara! Stavolta è Gosens a verticalizzare per l'attaccante, che copre come al solito benissimo la palla spalle alla porta, liberandosi del marcatore. Una volta a tu per tu con Dragowski, lo trafigge in diagonale. È forse il capolinea dei greci in Conference.