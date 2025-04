Kean-mania, tutti lo vogliono. E lui ha già eguagliato quanto fatto in 6 anni di Juventus

vedi letture

Moise Kean non si ferma più e la Gazzetta dello Sport celebra il centravanti della Fiorentina. In 36 partite in viola ha eguagliato quanto fatto nelle 123 presenze con la Juventus in termini di gol, ventidue. E poi ancora, il Milan è diventata la prima squadra contro cui Kean è andato a segno con tre maglie diverse, Hellas Verona, Juventus e Fiorentina.

Scrive la Gazzetta: Kean è volto e simbolo delle speranze viola, perché sta tenendo Firenze attaccata ai sogni europei. Nel pre-partita di San Siro il Dg Alessandro Ferrari ha parlato del futuro dell'attaccante: "Siamo molto contenti di lui e cercheremo di trovare una soluzione che vada bene, come sapete non dipende soltanto da noi", con riferimento alla clausola di 52 milioni. La Fiorentina, come confermato dalle parole di Rocco Commisso a SkySport, cercherà di trattenerlo come può, adeguamento dell'ingaggio e prospettiva di una squadra sempre più forte, ma ci sono tanti club su di lui. Barcellona e tante squadre di Premier su tutti. La clausola rimanda tutto alla volontà del giocatore. Una cosa è certa: comunque vada l'operazione Kean - preso a 13 milioni più 5 di bonus dalla Juventus - sarà stata un affare.