La Fiorentina fa gruppo: stasera cena di Natale al Viola Park
Serata in 'famiglia' per la Fiorentina al Viola Park. Nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, a margine di un evento organizzato assieme a QuartoTempo, realtà associata alla Fiorentina che si occupa di promuovere attività di calcio per persone con disabilità, è andata in scena una cena natalizia. Protagonista la prima squadra maschile e quella femminile, con tanto di rappresentanza degli sponsor. Un momento utile, a maggior ragione per la situazione di classifica della squadra di Paolo Vanoli, per fare ancora più gruppo e unirsi in vista di un mese decisivo per tutti.
