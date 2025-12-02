Caressa sulla crisi viola: "Giocare in un cantiere come il Franchi è un handicap"

Nel suo canale YouTube Fabio Caressa, giornalista e volto noto di SkySport, analizza il momento nero della Fiorentina, soffermandosi anche sul problema stadio: "La Fiorentina ha completamente perso fiducia. Ho visto tanta paura nelle facce dei giocatori. Ho visto molta apprensione anche in Paolo Vanoli nel post-partita. Questo è un momento molto difficile. Io sono uno a cui non piace quando le squadre vanno a scusarsi sotto la curva, perché sembra così che la squadra non abbia dato il massimo; è ovvio che in campo si dà sempre il massimo, è solo che in questo momento questa squadra proprio non ci riesce. C'è da dire che Dzeko ha fatto vedere che c'ha due palle così, non è facile andare col megafono a spiegarsi ai tifosi dopo le dichiarazioni che sono male interpretate.

La situazione è difficile, lo ripeto: per prima cosa per lo stadio. Non è facile giocare in un cantiere a scarsa prospettiva. Non solo hai uno stadio brutto da vedere, scomodo, con la gente che è portata a non andare per tutti questi motivi, ma è incredibile che non si sappia quando sarà pronto questo stadio. Guardate com'è andata la vicenda in altre città. A Bergamo lo stadio veniva su a una velocità tale che sì, la squadra giocava anche lì in un impianto-cantiere, ma il progresso repentino dei lavori portava entusiasmo. A Firenze non stiamo vedendo progressi. Io capisco tutte le difficoltà del mondo, ma è importante lo stadio per una città. Non si può giocare così coi sentimenti delle persone".