Joao Mario: "La concorrenza nel mio ruolo aiuta a migliorare. Abbiamo una squadra forte"

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Joao Mario, terzino destro della Fiorentina, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Serie A tra i viola e il Torino. Queste le parole dell'ex Juventus ai microfoni di Dazn soprattutto sui tanti dualismi interni sulle fasce: "La concorrenza è sempre buona perchè ti fa miglioare tutti i giorni, è un segnale che la squadra è forte e ha giocatori forti, noi giochiamo per la squadra per provare a fare di tutto per vincere".