Joao Mario: "La concorrenza nel mio ruolo aiuta a migliorare. Abbiamo una squadra forte"
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Joao Mario, terzino destro della Fiorentina, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Serie A tra i viola e il Torino. Queste le parole dell'ex Juventus ai microfoni di Dazn soprattutto sui tanti dualismi interni sulle fasce: "La concorrenza è sempre buona perchè ti fa miglioare tutti i giorni, è un segnale che la squadra è forte e ha giocatori forti, noi giochiamo per la squadra per provare a fare di tutto per vincere".
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La missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre puntidi Pietro Lazzerini
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
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