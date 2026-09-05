Fiorentina-Torino 0-0, incredibile doppia palla gol viola dopo un minuto!

Fiorentina-Torino 0-0, incredibile doppia palla gol viola dopo un minuto!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:03Primo Piano
di Redazione FV

Comincia con una fiammata Fiorentina-Torino e con una duplice occasione divorata dalla squadra di Grosso. Mastantuono penetra in area, calcia a botta sicura in diagonale col destro e Perri respinge col piede: sulla respinta Njie va al tiro e Fortini salva sulla linea! Che chances per i viola.