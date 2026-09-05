Allarme rientrato per Atta e Dodo: i due calciatori sono presenti in panchina contro il Toro
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Uno dei temi della vigilia di Fiorentina-Torino, gara valevole per la terza giornata di Serie A, era quello lanciato in conferenza stampa ieri dallo stesso Fabio Grosso e relativo alle condizioni fisiche di Atta e Dodo, entrambi segnalati come in dubbio dal tecnico viola per la sfida di oggi. La novità però dell’ultimissimo minuto è che tutti e due i giocatori risultano essere presenti nella distinta della gara, anche se in panchina, e saranno dunque a disposizione di Fabio Grosso per il match.
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La missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre puntidi Pietro Lazzerini
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Copertina
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