Allarme rientrato per Atta e Dodo: i due calciatori sono presenti in panchina contro il Toro

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Uno dei temi della vigilia di Fiorentina-Torino, gara valevole per la terza giornata di Serie A, era quello lanciato in conferenza stampa ieri dallo stesso Fabio Grosso e relativo alle condizioni fisiche di Atta e Dodo, entrambi segnalati come in dubbio dal tecnico viola per la sfida di oggi. La novità però dell’ultimissimo minuto è che tutti e due i giocatori risultano essere presenti nella distinta della gara, anche se in panchina, e saranno dunque a disposizione di Fabio Grosso per il match.