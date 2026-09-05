Goretti: "È un momento di cambiamento, vogliamo una Fiorentina competitiva nel tempo"

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Il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida del Franchi tra i viola e il Torino. Queste le sue dichiarazioni: "È un momento di passaggio da un modo di fare club ad un altro. C'è stato un cambiamento importante nella guida tecncica. Di 60 giocatori sotto contratto ne sono usciti 52, abbiamo fatto tante operazioni. La cosa più importante però è inziare a costuire un nuovo modello di fare calcio sperando di farlo nella maniera giusta e che sia accattivante, duraturo e porti la Fiorentina nel tempo a essere competitiva".