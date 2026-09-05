Fiorentina-Torino 0-0, Njie ad un passo dal gol dell'ex: salva sulla linea Fortini!
24'- Esce per infortunio Oulai, entra al suo posto Ndour.
23'- Gioco fermo per un problema fisico subito da Oulai.
22'- Occasione Torino. Altro cross di Cacciamani dalla sinistra e colpo di testa sul secondo palo di Fortini respinto in area piccola da Viery.
20'- Angolo che per fortuna della Fiorentina termina direttamente sul fondo.
19'- Traversone pericoloso dalla sinistra di Cacciamani che con il destro mette in area viola un pallone che viene messo in angolo dalla difesa di Grosso.
16'- Dopo un grande avvio viola ora è il Torino a fare la partita con gli uomini di Grosso chiusi nella propria metà campo.
12'- Super parata di De Gea su Mandragora! L'ex centrocampista viola calcia forte e angolato da fuori area ma trova la risposta del portiere spagnolo che arriva in allungo con il guantone a togliere la sfera dall'angolino.
10'- Prova a sfondare sulla destra l'ex viola Fortini ben contenuto con il fisico da Viery.
8'- Possesso palla prolungato e per il momento sterile del Torino che prova a entrare in partita.
4'- Cavalcata incredibile di Njie che salta due avversari, apre sulla destra per Mastantuono che prova a calciare trovando però il muro della difesa granata. Fiorentina partita fortissima.
2'- Clamorosa palla gol per la Fiorentina!!!! Mastantuono a tu per tu con Perri calcia di destro, trova la respinta del portiere granata e sulla respinta Njie a porta vuota colpisce a botta sicura ma si vede salvare da Fortini la conclusione sulla linea di porta.
1'- Iniziata la partita!!
14.55 - Le squadre stanno scendendo in campo, a breve inizierà il match!
Buonasera da Lorenzo Della Giovampaola e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Torino. È tutto pronto per il fischio di inizio al Franchi, con i Viola di Fabio Grosso a caccia dei primi punti in campionato e di una vittoria che non è arrivata nelle prime due giornate viste le sconfitte contro Roma e Frosinone. Il tecnico gigliato sceglie di affidarsi a diversi nuovi arrivati con l’esordio dal primo minuto di Njie in attacco, quello di Viery in difesa, e la presenza per la prima volta dal 1' del duo a centrocampo composto da Fagioli e Oulai.
Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Fagioli, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Pongracic, Ranieri, Atta, Jimenez, Beto, Ndour, Pedro Gonçalves, Gnonto. Allenatore: Fabio Grosso.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Comert, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Adams. A disposizione: Mascardi, Siviero, Belghali, Biraghi, Carrascosa, Ismajli, Patterson, Braganca, Ilkhan, Luongo, Oristanio, Aboukhlal, Kulenovic, Zapata, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate
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