Fiorentina-Torino 0-0, problema fisico per Oulai. Grosso inserisce Ndour

Fiorentina-Torino 0-0, problema fisico per Oulai. Grosso inserisce NdourFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:25Primo Piano
di Redazione FV

Problema muscolare per Chris Oulai alla metà del primo tempo. Il centrocampista si ferma dopo un'azione di gioco e non riesce a stringere i denti, durante il cooling break arriva il cambio forzato. Al suo posto entra Ndour.