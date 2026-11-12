FirenzeViola La rincorsa di Luca Ranieri: da oggi in gruppo per cancellare la 'frittata' di Genova

Lo avevamo lasciato lo scorso 10 ottobre, con il capo basso mentre si incamminava verso il tunnel di Marassi. Lui, Luca Ranieri, uno di quelli della vecchia guardia, inghiottito da un primo tempo da incubo contro il Genoa. L'ultimo highlight in campo riguarda il suo buco goffo che spalanca la strada a Junior Messias per la rete del momentaneo 2-0, un errore da matita blu che ha costretto Paolo Vanoli a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo.

L'infortunio

Soltanto che il sabato di Genova aveva portato anche altro: un problema a un piede che lo ha condizionato nelle successive settimane, tanto da fargli saltare le ultime cinque partite. Soltanto contro la Juventus è tornato a disposizione, in panchina per oltre 90'. Adesso il rientro sembra vicino: il classe '99 ha già svolto un allenamento in gruppo (quantomeno parzialmente) prima della sfida alla Juventus, capiremo meglio la sua situazione dalla doppia seduta in programma oggi dopo i tre giorni di pausa. Occhi quindi al Viola Park, e successivamente al Monza. Undici giorni a disposizione per il 'capitano senza fascia' di questa squadra, determinato a riprendersi la titolarità e a cancellare l'incubo di Marassi.

Leader

Vanoli lo considera imprescindibile, almeno in questo momento: perché Pongracic ne avrà ancora per qualche settimana, Dragusin dà segni di cedimento e soprattutto Viery pare ancora scombussolato nell'ecosistema Serie A. Per questo, se darà le necessarie garanzie fisiche, il numero sei riprenderà il suo posto come centrale di sinistra nella difesa a quattro, accanto a Dragusin. E' uno dei pochissimi punti di continuità con il passato: con 163 presenze col giglio sul petto, è secondo solo a Dodo tra i calciatori ancora in rosa, rappresenta la storia recente della società ma anche il futuro prossimo. A dimostrazione di questo anche il rinnovo annunciato l'8 ottobre scorso (prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione fino al 2030), un'ufficialità arrivata soltanto quarantotto ore prima del frittatone genovese. Da lì, deve ripartire. Per riconquistarsi la fiducia dell'allenatore e quella di tutta la piazza.