INTER, Per prendere Milenkovic la chiave è Sensi

L'Inter dopo aver messo gli occhi (positivamente) su Bremer (a breve l’accordo con il Torino) ha la necessità di potenziare la linea difensiva da mettere a disposizione del fresco di rinnovo Inzaghi. A maggior ragione se anche De Vrij dovesse salutare Milano. Non è un mistero che il principale obiettivo di Marotta sia Milenkovic, legato da un altro anno di contratto con la Fiorentina. Ieri Fali Ramadani, infatti, non ha parlato solo di Italiano. Ha messo sul piatto anche il futuro del difensore serbo che ogni estate è in procinto di lasciare la Fiorentina e poi, invece, resta sempre. Potrebbe accadere anche quest’anno e il motivo è da ricercare nel forte legame che si è instaurato con Italiano (stavolta inteso come tecnico). L’Inter sta provando a ingolosire i viola con una cifra robusta – per un giocatore in scadenza – e l’inserimento anche di Sensi, in prestito alla Fiorentina eventualmente fino alla fine della stagione. Formula che non ha convinto la dirigenza viola, tanto da virare, appunto, su Mandragora. Non è escluso che possano, comunque, arrivare entrambi, considerata la duttilità del quasi ex granata