Dagli inviati

La prima squadra della Fiorentina si allena, Andreazzoli osserva: l'immagine dal Viola Park

La prima squadra della Fiorentina si allena, Andreazzoli osserva: l'immagine dal Viola Park
Oggi alle 18:55Primo Piano
di Alessandro Di Nardo
fonte dal nostro inviato - A. Giannattasio

Spettatore d'eccezione all'allenamento odierno: sulle tribune del Viola Park ha trovato posto anche Aurelio Andreazzoli. Il nuovo tecnico della Primavera della Fiorentina ha osservato da vicino l'allenamento della prima squadra (in campo anche tanti calciatori che avrà a disposizione lui stesso durante la stagione), dialogando con Valentino Angeloni, responsabile delle squadre giovanili. Ricordiamo che domani prima squadra e Primavera saranno protagoniste di un allenamento congiunto che comprenderà anche delle partitelle.