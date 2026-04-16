FirenzeViola Influenza per Kean: non è nemmeno in tribuna per Fiorentina-Crystal Palace

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Arrivano aggiornamenti sul conto di Moise Kean, assente quest'oggi nella gara tra Fiorentina e Crystal Palace per il solito problema alla tibia che l'ha costretto al forfait. Per l'attaccante però si registra anche una sindrome influenzale, per la quale non è nemmeno in tribuna al Franchi al seguito dei compagni. Presenti, invece, sugli spalti, i giocatori non in lista Rugani e Brescianini e gli acciaccati Parisi e Fortini.