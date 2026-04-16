Niente da fare, Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4): viola eliminati

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Niente da fare per la Fiorentina, che vince 2-1 col Crystal Palace ma non ribalta il 3-0 dell’andata. Non è bastato il bellissimo gol da fuori area segnato da Cher Ndour al minuto 53, che aveva riacceso momentaneamente le speranze di un pubblico che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo. La squadra di Paolo Vanoli viene eliminata ai quarti di finale di Conference League, e per la prima volta si ferma prima delle semifinali del torneo. Una nottata amara per Firenze che aveva sperato nella (complicata) rimonta contro gli avversari inglesi.