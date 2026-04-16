Niente da fare, Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4): viola eliminati
FirenzeViola.it
Niente da fare per la Fiorentina, che vince 2-1 col Crystal Palace ma non ribalta il 3-0 dell’andata. Non è bastato il bellissimo gol da fuori area segnato da Cher Ndour al minuto 53, che aveva riacceso momentaneamente le speranze di un pubblico che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo. La squadra di Paolo Vanoli viene eliminata ai quarti di finale di Conference League, e per la prima volta si ferma prima delle semifinali del torneo. Una nottata amara per Firenze che aveva sperato nella (complicata) rimonta contro gli avversari inglesi.
Pubblicità
Primo Piano
Quattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giustadi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Crystal Palace 2-1, le pagelle: Ndour e Solomon tra i migliori. Vanoli conferma il poco feeling con l'Europa
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com