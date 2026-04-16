Dagli inviati Applausi e incitamento dalla Curva a fine gara: i tifosi sostengono la Fiorentina

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Al triplice fischio di Fiorentina-Crystal Palace, la squadra di Vanoli si avvicina alla Curva Fiesole e riceve l'abbraccio della sua gente. I tifosi viola, infatti, nonostante l'uscita dalla Conference League, applaudono e incitano De Gea compagni dopo la vittoria per 2-1 contro gli inglesi, nella gara di ritorno dei quarti di finale. Ai viola è fatale il 3-0 incassato all'andata dalla formazione di Glasner, ma la parte più calda del tifo fiorentino ha apprezzato la prova fornita stasera al Franchi e incitato la squadra per le restanti gare di fine stagione.