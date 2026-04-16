Fiorentina-Crystal Palace 2-1 (2-4), Gud e Ndour non bastano: Viola eliminati dalla Conference
23.00 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.
94'- Termina qui il match, la Fiorentina vince 2-1 in casa contro il Crystal Palace ma viene eliminata dalla Conference League in virtù del 3-0 dell'andata.
94'- Ennesimo cross dalla destra di Harrison e colpo di testa fuori misura di Piccoli.
92'- Fallo di Fazzini che perde un pallone banale.
91'- Ammonito Piccoli per un fallo su Richards.
90'- Segnalati 4 minuti di recupero.
90'- Gioco ora molto spezzettato, fallo di Fabbian su Lerma e altra punizione per il Palace.
88'- Traversone fuori misura di Balbo.
87'- Ammonito Cher Ndour per un fallo ai danni di Hughes.
86'- Fiorentina che in questo momento sembra aver esaurito la propria spinta offensiva.
82'- Lancio lungo per Piccoli che non riesce a trovare compagni con una sponda aerea.
81'- Altro cross dalla destra di Harrison e colpo di testa alto di Piccoli.
76'- Ammonito Riad per perdite di tempo.
75'- Doppio cambio nella Fiorentina. Escono Solomon e Gudmundsson ed entrano Fazzini e Fabbian.
74'- Pericolso il Palace. Cross dalla destra di Sarr e gran chiusura a centro area di Harrison.
73'- Cambio nel Crystal Palace, esce Yeremi Pino ed entra Hughes.
70'- Doppio cambio nella Fiorentina. Balbo e Kouadio prendono il posto di Gosens e Comuzzo.
69'- Ottimo lancio di Mandragora per Harrison che entra in area e da buona posizione calcia debolmente e centralmente con il destro.
67'- Ammonito Ranieri per proteste.
67'- Brutto fallo su Solomon e punizione in trequarti per i viola.
63'- Occasione Fiorentina! Destro da fuori di Gudmundsson ben indirizzato respinto da Henderson. Sulla ribattuta poi Ndour con un tocco morbido non è riuscito a trovare in area compagni.
59'- Lancio in profondità per Piccoli che però è partito in posizione di fuorigioco.
56'- Ammonito Sarr del Crystal Palace.
56'- La Fiorentina ora spinge, cross dalla sinistra di Ranieri messo in angolo dal Palace.
53'- Gol della Fiorentina!!! Gran destro da fuori di Ndour che non lascia scampo a Henderson.
52'- Colpo di testa alto di Richards che non impensierisce De Gea.
51'- Gran destro da fuori di Kamada e respinta in angolo da parte di De Gea.
48'- Cross dalla destra di Harrison e colpo di testa che non inquadra la porta da parte di Gosens.
45'- Cambio anche nel Palace con Larsen che ha preso il posto di Mateta.
45'- Cambio all'intervallo per la Fiorentina con Ndour che entra al posto di Fagioli.
45'- Si riparte! Iniziato il secondo tempo.
-----INTERVALLO-----
50'- Termina qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi.
50'- Ammonito Comuzzo per un fallo ai danni di Mateta.
49'- Punizione in trequarti battuta dal Palace con Pino che non trova compagni in area viola.
46'- Bel destro da fuori di Solomon messo in angolo da Henderson. La Fiorentina spinge.
45'- Saranno 5 i minuti di recupero.
44'- Traversone dalla destra di Gudmundsson respinto dalla difesa del Palace.
41'- Altro cambio nel Crystal Palace, esce Lacroix ed entra Riad.
40'- Giallo sia per Pongracic che per Yeremi Pino per un battibecco dopo un fallo fischiato al Palace.
37'- Occasione Fiorentina! Angolo battuto da Gudmundsson palla che resta in area con Piccoli che non riesce a deviarla in porta.
35'- Ancora gioco fermo, brutto l'atteggiamento del Crystal Palace che continua a perdere tempo.
34'- Destro a giro di Pino altissimo sopra la traversa della porta di De Gea.
33'- Colpo di testa alto di Lerma, torna a farsi pericoloso il Palace.
32'- Fuorigioco di Lacroix su un tentativo di inserimento in area.
30'- Gol della Fiorentina!!! Gudmundsson spiazza Henderson dagli undici metri e pareggia la partita.
29'- Cambio nel Palace, Lerma prende il posto di Wharton.
28'- Gioco fermo prima del tiro dal dischetto per problemi ai danni di Wharton.
27'- Rigore per la Fiorentina, fallo ai danni di Mandragora!
26'- Spizzata di testa su angolo sempre di Solomon che non torva però nessun compagno al centro dell'area pronto a ricevere.
25'- Ci prova Solomon. Bel sinistro messo in angolo da Henderson.
20'- Ancora Sarr pericoloso. Destro sul primo palo respinto da De Gea.
19'- Avanza sulla destra Pongracic che sbaglia completamente però la misura del cross.
17'- Gol del Crystal Palace. Cross dalla destra di Munoz e colpo di testa di Sarr che batte De Gea.
13'- Bel lancio di Fagioli per Gosens chiuso in angolo da Richards.
11'-Traversone pericoloso dalla destra di Sarr che attraversa l'area viola senza per fortuna trovare compagni.
10'- Spinge ora la Fiorentina. Destro da fuori di Gudmundsson respinto dalla difesa del Palace.
10'- Cross dalla destra di Harrison bloccato facilmente da Henderson
9'- Destro da fuori di Pino deviato e bloccato senza problemi da De Gea.
8'- Si fa vedere la Fiorentina! Destro di Fagioli da buona posizione murato da Lacroix.
6'- Cross fuori misura di Kamada dalla sinistra che termina tra le braccia di De Gea.
4'- Pericoloso il Crystal Palace, destro fuori di poco da parte di Munoz.
3'- Lancio di Ranieri per Piccoli che non arriva sul pallone e probabilmente era anche in fuorigioco.
1'- Si parte! Iniziato il quarto di finale di ritorno tra Fiorentina e Crystal Palace.
La Fiorentina di Paolo Vanoli è chiamata all’impresa europea per quello che, con una salvezza in campionato che finalmente sembra essere stata messa al sicuro, resta l’ultimo grande obiettivo di una stagione fino ad ora disastrosa. Il viola dovranno provare a ribaltare nel quarto di finale di ritorno di Conference league il 3-0 maturato all’andata in casa del Crystal Palace. Per farlo il tecnico della Fiorentina ha scelto di affidarsi, in mezzo a tante assenze, ad un 4-2-3-1 offensivo. Alle spalle di Piccoli, che giocherà al posto di Kean infortunato, ci sarà infatti il tridente di trequartisti composto da Harrison, Gudmundsson e Solomon. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli; Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli. A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Kospo, Kouadio, Deli, Fabbian, Fazzini, Braschi, Puzzoli, Ndour. All. Vanoli
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Larsen, Sosa, Riad, Rodney, Devenny, Cardines. All. Glasner.
Arbitro: Gil Manzano ESP
Assistenti: Nevado ESP, Porras Ayuso ESP
IV Uomo: Martinez Munuera ESP
VAR: Cuadra Fernandez ESP
A-VAR: Gomez ESP
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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