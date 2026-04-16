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Fiorentina-Crystal Palace 2-1, Ndour entra e raddoppia: viola avanti!

Fiorentina-Crystal Palace 2-1, Ndour entra e raddoppia: viola avanti!FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:18Primo Piano
di Redazione FV

Raddoppia la Fiorentina al 52'! Ha segnato Ndour! Il numero 27, entrato all'intervallo al posto di Fagioli, arriva al limite dell'area e prende la mira: il suo destro è una rasoiata potente che si infila all'angolo sinistro, facendo 2-1 per i viola!