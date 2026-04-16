Vanoli: "Il loro gol ci ha tagliato le gambe. Stiamo mettendo le basi per qualcosa di importante"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione della sua squadra contro il Crystal Palace in Conference League. Queste le sue dichiarazioni:

Sul rammarico dell'andata: "È stato bellissimo rivedere lo stadio e i tifosi che hanno spinto. Stasera tutti credevamo di fare l'impresa. Mi è piaciuto l'orgoglio di provarci fino in fondo. Questa è la prestazione più importante dell'anno. Abbiamo vinto contro una squadra di Premier, l'ho detto ai ragazzi. All'andata ci sono pesati gli errori individuali".

Quanto le piacerebbe proseguire a Firenze? "L'ho detto, penso a lavorare tutti i giorni e il lavoro lo si è visto sul campo. C'è una società alle spalle che valuta tutti i gironi. Vedere lottare così la squadra significa che qualcosa gli ho dato. In tutti i processi ci vuole tempo. Stiamo mettendo le basi per dare a Firenze qualcosa di importante. Stasera il gol dell'1-0 ci ha tagliato le gambe. Ora non dobbiamo fare passi indietro perché a Lecce ci aspetta un campo infuocato".

Su Ndour: "Io penso che tanti ragazzi sono cresciuti, lui e anche Fagioli. L'ho sempre seguito in U21, lui con Casadei e Fabbian sono i migliori. Sta avendo una crescita di mentalità. Si deve continuare. I centrocampisti devono accorciare per andare a fare gol e ci stanno dando grandi soddisfazioni. Con i giovani si deve avere pazienza".

Ancora sulle assenze: "L'ho detto che eravamo arrivati al doppio confronto con una rosa dimezzata. Abbiamo provato a fare la gara ma la qualità dei giocatori è evidente. Abbiamo recuperato Solomon che mi ha permesso di avere Gud in mezzo. Stasera abbiamo giocato a tre, cosa che mi avevano criticato. Avevamo anche il piano b con l'ingresso di Ndour. Anche Kouadio è entrato bene, ci è mancato Dodo da quella parte. Faccio comunque i complimenti alla squadra. Se lavoriamo forte possiamo stare a questi livelli".

Sui recuperi e sui nuovi infortunati: "Fagioli ha avuto un problema intestinale. Spero di recuperare Brescianini che ci ha dato una grossa mano. Moise stasera ha avuto la febbre ecco perché non c'era. Sta andando avanti nel recupero del problema alla tibia".