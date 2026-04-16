Dagli inviati Glasner: "Abbiamo meritato. Perdite di tempo? Lacroix si è lesionato un legamento"

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Il Crystal Palace approda per la prima volta nella sua storia a una semifinale europea. Lo fa gestendo la vittoria per 3-0 dell'andata, perdendo di misura al Franchi per 2-1. Nel post-gara, il tecnico Oliver Glasner commenta così la prestazione delle Eagles contro la Fiorentina: "Ci aspettavamo che la Fiorentina iniziasse forte. Siamo stati bravi a prenderci il vantaggio, poi c'è stato un momento di difficoltà dovuto anche ai due infortuni e ai cambi forzati che ci hanno costretto a usare due slot nel primo tempo, ho dovuto togliere Mateta all'intervallo per non utilizzarne un altro. Ma la squadra ha fatto una grande partita difensiva, quelli che sono entrati hanno fatto molto bene, abbiamo difeso senza soffrire e penso che nel computo della doppia sfida sia una qualificazione meritata".

Sulle presunte perdite di tempo da parte del Palace ha risposto: "Se dite che siamo stati troppo 'italiani' nell'atteggiamento lo prendo come un complimento perché la Fiorentina ha fatto tanta strada in Conference negli ultimi anni. Certo poi c'è da dire che non è che ci sono state simulazioni, abbiamo perso Lacroix per un infortunio al legamento e Wharton per un problema agli adduttori, credo che staranno fuori per il resto della stagione, non sono scenate".