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Fiorentina, Fagioli uscito all'intervallo contro il Palace: ecco il motivo

Fiorentina, Fagioli uscito all'intervallo contro il Palace: ecco il motivoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:27Primo Piano
di Redazione FV

Arrivano novità in merito al problema fisico accusato dal centrocampista della Fiorentina Niccolò Fagioli, uscito a fine primo tempo per lasciare posto a Cher Ndour, autore del gol del 2-1 finale. Fagioli è stato costretto a lasciare il campo per via di uno stato di spossatezza fisica che non gli ha permesso di continuare a giocare.