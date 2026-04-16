Finisce il primo tempo di Fiorentina-Crystal Palace: 1-1 (1-4)

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Finisce qui il primo tempo tra Fiorentina e Crystal Palace: punteggio di 1-1, quindi 1-4 in virtù del risultato dell’andata. Gli inglesi sono partiti forte, trafiggendo la porta di De Gea al minuto 17 con Munoz che di testa anticipa Ranieri e firma il vantaggio gelando il Franchi. Dopo dieci minuti Mandragora conquista un calcio di rigore, che trasforma ottimamente Gudmundsson al minuto 30. Non sarà semplice per la squadra viola tentare la rimonta: il disavanzo è lo stesso di partenza.