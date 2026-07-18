Fortini sempre più nel mirino del Torino: ma per ora la Viola chiede tanto

Fortini sempre più nel mirino del Torino: ma per ora la Viola chiede tantoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sulle pagine odierne di Tuttosport viene data conferma di una notizia rivelata ieri in anteprima da Firenzeviola.it, ovvero l'interessamento del per Niccolò Fortini terzino di 20 anni che gioca prevalentemente a sinistra, ma che può essere impiegato anche a destra. Come spiega il quotidiano, la trattativa per il viola è però molto complicata, soprattutto per via delle alte richieste economiche della Fiorentina. Anche per questo i dialoghi per Ehizibue (affare ben più facile da chiudere) stanno proseguendo. E continueranno ancora nei prossimi giorni.

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