Fortini sempre più nel mirino del Torino: ma per ora la Viola chiede tanto
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Sulle pagine odierne di Tuttosport viene data conferma di una notizia rivelata ieri in anteprima da Firenzeviola.it, ovvero l'interessamento del per Niccolò Fortini terzino di 20 anni che gioca prevalentemente a sinistra, ma che può essere impiegato anche a destra. Come spiega il quotidiano, la trattativa per il viola è però molto complicata, soprattutto per via delle alte richieste economiche della Fiorentina. Anche per questo i dialoghi per Ehizibue (affare ben più facile da chiudere) stanno proseguendo. E continueranno ancora nei prossimi giorni.
Leggi anche la nostra notizia: Fortini, il Torino accelera: previsti nuovi contatti con la Fiorentina (che spara alto)
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