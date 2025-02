Il probabile undici dell'Inter: riecco Acerbi, Inzaghi boccia Frattesi

Vincere per andare a -1 dal Napoli e cancellare la figuraccia del Franchi. Se possibile, rispetto a giovedì scorso l'Inter che scenderà in campo stasera contro la Fiorentina avrà ancor più motivazioni. Per Simone Inzaghi e i suoi c'è da ripartire dopo lo 0-3 del Franchi, ma soprattutto da sfruttare il pari interno del Napoli contro l'Udinese. Per farlo, nel monday-night in programma a San Siro contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro dovrebbe cambiare 5/11 rispetto alla debacle di Firenze.

Secondo il probabile undici fatto da la Gazzetta dello Sport, al centro della difesa, davanti a Sommer, ci sarà il redivivo Acerbi (assente da più di due mesi), con Pavard e Bastoni ai suoi lati. In mezzo al campo, dopo il disastroso Frattesi di giovedì scorso, riecco Barella, a formare il trio titolare insieme a Cahlanoglu e Mkhitaryan, con sugli esterni la possibilità di vedere Darmian e soprattutto Zalewski, che sarebbe alla prima da titolare in nerazzurro.

E poi davanti spazio ai soliti due Lautaro-Thuram, alla ricerca di gol pesanti anche per avvicinare Kean in classifica cannonieri (il centravanti viola è a quota 15 reti in campionato, mentre Thuram è a 13 e Lautaro a 9). Questa la probabile formazione secondo la Gazzetta:

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Cahlanoglu, Mkhitaryan, Zalewski; Thuram, Lautaro.