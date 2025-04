Il Corriere Fiorentino celebra De Gea: è la sua miglior stagione dal 2019 a ora

vedi letture

Passato, presente e futuro sembrano fondersi nei guanti di David De Gea. Il portiere spagnolo, nonostante l’età (35 anni a novembre) e una lunga inattività nella stagione 2023-24, ha dimostrato che il tempo non ha intaccato il suo valore. Contro il Milan ha toccato quota 500 presenze nei maggiori campionati (Liga, Premier League, Serie A), e con appena 28 gare con la Fiorentina è tornato protagonista. Il Corriere Fiorentino scrive questo, esaltando l'ex United anche coi numeri.

A San Siro ha compiuto due parate straordinarie in pochi secondi, ricordando episodi simili contro il Como e nella gara d’andata contro il Milan, quando respinse due rigori. I numeri certificano l’impatto: 83 parate, 29 reti subite, 10 clean sheet, e una media del 74,8% di interventi riusciti, la sua miglior percentuale dal 2020. Il suo rendimento è stato determinante soprattutto nelle vittorie (82% di parate), mentre cala nei pareggi (66,6%) e nelle sconfitte (66%). Un confronto diretto evidenzia il divario con Terracciano, che a Firenze parava il 64,5% dei tiri. De Gea rappresenta un punto fermo per il presente e una risorsa per il futuro: nel suo contratto c’è una clausola per il rinnovo fino al 2026. La Fiorentina punta a proseguire con lui, in un progetto condiviso e ambizioso. Rocco Commisso non se ne vuole privare, vedremo che succederà in questo finale di stagione.