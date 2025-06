RFV Ikoné e Brekalo non riscattati, la Fiorentina però li rimette sul mercato

Il Como non riscatterà Jonathan Ikoné, è quanto riporta Radio FirenzeViola. Il giocatore, che in un primo momento sembrava avere il gradimento di Fabregas, verrà rimandato alla Fiorentina con il quale ha un contratto per un'altra stagione. La società viola però avrebbe già dato mandato ai suoi agenti di cercare una nuova collocazione per l'esterno che non rientra più nei piani viola. Stessa sorte di Josip Brekalo, che non sarà riscattato dal Kasimpasa.