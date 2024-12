SPORTITALIA, Accordo con Pablo Mari, scatto Brentford su Kayode

FirenzeViola.it

Non solo Nicolas Valentini. La difesa sembra il reparto dove ci saranno più movimenti. In attesa di salutare Quarta, direzione River, la Fiorentina, secondo quanto riporta Sportitalia, ha raggiunto un accordo con Pablo Marí, classe 1993, che ha il contratto in scadenza con il Monza. Si aspetta però il ritorno di Adriano Galliani dalle vacanze per perfezionare l’operazione. Sempre in difesa, il Brentford avrebbe fatto un ulteriore scatto sul Brighton per Kayode, due club della Premier interessati al terzino. Per sostituirlo secondo l'emittente confermato il gradimento nei riguardi di Coulibaly del Parma.