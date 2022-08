SKY, ACF prepara offerta per Lo Celso: Le cifre

La Fiorentina punta Giovani Lo Celso da diverso tempo per rafforzare il centrocampo, sul quale è in forte pressing anche il Villarreal. Secondo quanto riportato da Sky i viola sarebbero pronti a mettere sul tavolo un'offerta di prestito oneroso a due milioni e diritto di riscatto a 20 milioni di euro, si aspetterebbe solo l'arrivo di Commisso in Italia in settimana per formulare l'offerta al Tottenham, per cui è un esubero. Come già riportato QUI, La priorità dell'argentino rimane però il Villareal, club dove ha giocato in prestito la scorsa stagione, con i viola alla finestra solo se non si concretizzasse il suo passaggio al club spagnolo.