Immobile avverte Kean: "Classifica cannonieri un obiettivo, nessuno l'ha vinta 5 volte"

Moise Kean è arrivato secondo nella classifica dei marcatori della scorsa stagione, con 19 gol in serie A, dietro a Retegui. E se l'argentino sta passando le visite per volare in Arabia dall'Al Qadsiash che aveva messo nel mirino anche il centravanti viola, Ken troverà un altro osso duro. Ciro Immobile, rientrato dalla Turchia in Italia per vestire la maglia del Bologna, lancia il guanto di sfida ammettendo che un pensierino alla classifica marcatori lo fa di sicuro:

"Nessuno l'ha mai vinta per 5 volte, non nascondo che sia un obiettivo.

È un sogno che va coltivato con il lavoro di squadra. Ho sempre dimostrato tutto sul campo, non sono uno che ha fa uscite in tv o sui social. Quindi spero di far ricredere gli scettici solo attraverso le prestazioni sul campo".