Darko Kovacevic su Vlahovic: "Lo United potrebbe essere una buona soluzione"

vedi letture

L'ex Juventus, oggi ds dell'Olympiacos, Darko Kovacevic si è così espresso sul futuro dell'ex Fiorentina, Dusan Vlahovic: "All'Olympiacos non ce lo possiamo permettere, ma Milan e Manchester United possono essere buone soluzioni per Dusan. E magari il Nottingham Forest... E' una battuta: noi abbiamo la stessa proprietà della società inglese, però io lavoro soltanto per l'Olympiacos".