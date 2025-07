FIFA, intesa col sindacato dei calciatori per la salute mentale: vantaggi per ACF

La FIFA ha comunicato un'intesa col sindacato mondiale dei calciatori, con un obiettivo ben preciso: tutelare la salute degli atleti. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, che precisa come siano due i pilastri principali: un minimo di 72 ore di riposo tra una gara e l’altra, e almeno 21 giorni consecutivi di ferie a fine stagione. Misure importanti, ma che possono avere effetti devastanti su calendari già intasati.

Una squadra come la Fiorentina che sarà impegnata in Conference il giovedì, infatti, potrà scendere in campo in campionato solo domenica sera o lunedì, riducendo le finestre disponibili per la programmazione delle partite. Tuttavia, l’accordo scarica il peso della sua applicazione sui singoli Paesi e federazioni.