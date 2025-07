Anche l'Atalanta al via: visite mediche in corso, domani il raduno

(ANSA) - BERGAMO, 14 LUG - Sono in corso e termineranno nel tardo pomeriggio le visite mediche dei giocatori dell'Atalanta in vista della ripresa dell'attività. Da stamattina, al netto dei nuovi acquisti Kamaldeen Sulemana e Honest Ahanor, che le hanno sostenute prima della firma del contratto, gli effettivi a disposizione del nuovo tecnico, Ivan Juric, stanno sfilando presso il centro medico del partner societario Habilita a lato dell'ingresso della Curva Nord del Gewiss Stadium di Bergamo. Poco dopo mezzogiorno si è presentato Ademola Lookman; assente, ovviamente, Mateo Retegui, in procinto di passare ai sauditi dell'Al-Qadsiah. Tra i portieri, oltre a Marco Carnesecchi e Francesco Rossi, presente Paolo Vismara dell'Under 23.

Martedì mattina il raduno al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, in sede, dove verrà svolta la preparazione precampionato. Tre le amichevoli fissate finora: sabato 26 luglio a Clusone con la stessa formazione Under 23, il 2 agosto a Lipsia e il 9 agosto a Colonia. (ANSA).