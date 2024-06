REP.FI., Dopo le tante voci Quarta è pronto a rinnovare

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nonostante un contratto in scadenza nel 2025 e le tante voci che lo davano lontano da Firenze, direzione Napoli, Lucas Martinez Quarta sembra pronto a legarsi ancora alla Fiorentina. Come riportato questa mattina dall'edizione fiorentina di La Repubblica, il difensore bomber viola - autore di 8 reti in stagione - ha riaperto il dialogo con la dirigenza gigliata qualche settimana fa tramite il procuratore Gustavo Goni. Il rinnovo, si legge sul quotidiano, non è ancora ufficiale ma gli ultimi segnali sembrano andare verso un'unica direzione.