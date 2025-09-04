Sandro Sabatini: "Dura che la Viola faccia meglio dello scorso anno. Vi spiego"

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato sul proprio canale YouTube: “La Fiorentina è da sesto posto, per me è superiore alla Lazio e mi ispira simpatia perché fatta in gran parte da giocatori italiani a cui Gattuso potrebbe pensare per la Nazionale. Poi magari i viola potrebbero beneficiare di qualche inciampo in classifica. Al di là di alcuni, ci sono tutti calciatori che c'erano già lo scorso anno ed è quindi difficile immaginare che la Fiorentina possa fare molto meglio della passata stagione, anche se considero Pioli migliore di Palladino”.