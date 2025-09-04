Cinquini sul caso Lookman: "Ricordo una cosa simile con Batistuta anni fa"

Così l’ex dirigente viola, Oreste Cinquini, sul caso Lookman: “La dirigenza bergamasca ha tenuto duro, ora però la miglior cosa sarebbe trovare una sistemazione a mercato aperto. L’Atalanta ne ha però fatto una questione di principio: lo vuole cedere solo a titolo definitivo. E oggi è difficile viste le cifre. Cose che succedevano anche anni fa, ricordo che con Antognoni andammo a Roma da Batistuta per convincerlo. Non voleva andare in ritiro a Roccaporena e voleva andarsene dalla Fiorentina. Ci sono queste situazioni, e bisogna gestirle con intelligenza”.