Franchi, a giorni un vertice per alzare a 700 i biglietti degli ospiti. Il punto verso il Napoli

vedi letture

la Repubblica (ed. Firenze), nella sua sezione dedicata alla Fiorentina, si concentra questa mattina sul restyling del Franchi e scrive che dopo l'approvazione della variante dei lavori avvenuta ieri, nei prossimi giorni è in programma un vertice tra prefettura, questura, vigili del fuoco, autorità e forze dell’ordine che avrà per oggetto il numero di posti nel settore ospiti: lo scorso campionato la Fiorentina, complici i lavori di restyling che avevano ridotto la capienza complessiva degli spettatori, aveva chiesto e ottenuto una deroga per il formaggino aperto per “ soli” 300 tifosi ospiti.

Adesso, in vista di Fiorentina-Napoli che segnerà la riapertura del Franchi per questa stagione, si discuterà sull’ampliamento dei tagliandi a disposizione per gli ospiti fino a 700. Una decisione che comporterà una nuova discussione sempre per l’ordine pubblico: diverse tifoserie avversarie per il numero limitato di posti avevano disertato nell’anno la trasferta di Firenze, con un aumento dei tagliandi potrebbero ritornare in massa e quindi generare nuovi potenziali contatti con i supporters viola (che risiedono in Curva Ferrovia data la chiusura della Fiesole). Da scongiurare con un numero più massiccio di forze dell’ordine, che però deve essere approvato. Il discorso vale solo per il campionato, perché per la Conference la Uefa impone l’obbligo di destinare il 5% dei biglietti totali agli ospiti, mettendo a disposizione quindi mille biglietti a gara per il settore ospiti. La semifinale con il Betis, fatta di scontri e lanci di fumogeni, petardi e non solo è l’esempio di una complicazione che si vorrebbe evitare anche in Serie A, proprio dalla gara con il Napoli su cui ancora dovrà essere deciso se vietare l’acquisto dei biglietti ai residenti in Campania - si legge sul quotidiano -.