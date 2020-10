NAZIONE, Tornano Castro e Pezzella. Pronto Quarta

La Nazione scrive che, in vista della partita contro lo Spezia, il neo arrivato José Maria Callejon ha dato grande disponibilità a Beppe Iachini, pertanto sarà in panchina e probabilmente verrà testato inizialmente come controfigura di Chiesa, ovvero come elemento portante del 3-5-2 che già a Cesena verrà riproposto. Per il resto, la formazione sembra già tutta fatta: German Pezzella tornerà tra i titolari in difesa, così come Gaetano Castrovilli in mediana; la novità riguarderà Lucas Martinez Quarta, che non dovrà svolgere alcuna visita medica d’idoneità ma sulla base del protocollo internazionale sarà tenuto a sottoporsi ad un tampone al momento del suo arrivo (ne ha già fatti quattro nel giro di pochi giorni con la Nazionale). Oggi il giocatore si fermerà a Roma per regolare il permesso di soggiorno: già da domani potrà allenarsi con il gruppo e la sua convocazione per domenica appare scontata.