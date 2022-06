NAZIONE, Piace Fagioli: ok l'incontro con la Juve

Secondo La Nazione, un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina è quello di Nicolò Fagioli. La dirigenza viola, secondo quanto scrive il quotidiano, ha parlato e incontrato la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, ancora in prestito alla Cremonese. Fagioli piace ai dirigenti viola e piace a Italiano, anche se, contrattualmente l’unica prospettiva concreta potrebbe essere quella del prestito secco, al massimo con un riscatto non obbligatorio.