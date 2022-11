NAZIONE, L'idea del 6-6-13 per fare le nuove liste

Notizia interessante quella rivelata questa mattina da La Nazione: secondo quanto rivelato dal quotidiano, la Fiorentina nei giorni scorsi avrebbe proposto alla Lega di Serie A e alla Federazione di variare la norma che regola la compilazione la lista dei 25 giocatori che possono comporre una rosa di campionato, che al momento prevede l'obbligo di 4 giocatori formati in Italia, 4 formati nel vivaio del club stesso e 17 "liberi". La mozione proposta dalla Fiorentina è quella di alzare a 6 il numero sia dei giocatori formati nei settori giovanili d'Italia sia quello delle proprie pianticelle e fare scendere a 13 il numero dei "liberi". Questo per incentivare non solo il prodotto made in Italy ma contrastare anche l'abuso di acquisto di stranieri sfruttando i benefici fiscali del decreto crescita, che permette una tassazione sul lordo dello stipendio più bassa per chi prende la residenza in Italia per almeno due anni.